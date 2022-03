Pékin (AFP). Climat: Obama et Xi affichent leur volonté d'aboutir à un accord ambitieux

Les présidents chinois et américain, Xi Jinping et Barack Obama, ont affirmé lors d'une conversation téléphonique vendredi leur volonté d'aboutir à un accord ambitieux sur le climat, au moment où 195 pays sont engagés dans d'ultimes tractations à Paris. La Chine et les Etats-Unis, qui sont les deux principaux pollueurs de la planète, ont annoncé ensemble, il y a un an, leurs objectifs de réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Pour la première fois, Pékin a annoncé une date butoir - 2030 - au-delà de laquelle ses émissions de gaz cesseront de croître. A l'approche de la fin des négociations, "la Chine et les Etats-Unis doivent renforcer leur coordination avec toutes les parties et déployer des efforts communs" pour s'assurer que la COP 21 parvienne à un accord, a déclaré le président chinois, cité par le ministère des Affaires étrangères. Il a en particulier insisté sur le fait que la communauté internationale tout entière bénéficierait d'un accord à Paris. De son côté, la Maison Blanche a souligné que les deux dirigeants avaient demandé à leurs équipes de négociations de continuer à travailler "étroitement ensemble", ainsi qu'avec les autres parties en présence, pour aboutir à accord "ambitieux". "Les deux dirigeants ont estimé que la conférence de Paris était un moment crucial pour galvaniser les efforts dans le monde entier afin de relever le défi du changement climatique", a ajouté l'exécutif américain. Vendredi, une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mme Hua Chunying, a souligné que "quelques questions-clé" demeuraient non résolues à Paris. "Les pays développés doivent jouer un rôle décisif et faire de plus grands efforts", a-t-elle ajouté. Prenant acte des désaccords exprimés avec vigueur dans la nuit, la présidence de la COP 21 n'a eu d'autre choix que de reporter à samedi la présentation d'un projet d'accord et son approbation, initialement prévue pour vendredi soir.

