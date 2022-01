Alex Lutz, Amaury Vassili et vos sorties club du week-end

Votre soirée concert et spectacle :

Dans ses sketchs, il déroule juste pour le plaisir de s’amuser toute une galerie de personnages à l'image d'une adolescente rebelle, un directeur de casting odieux et même un cheval de manège !

L'humoriste Alex Lutz, alsacien à la tête blonde est en spectacle au théâtre de Coutances ce samedi soir à partir de 20h30.

Le plus jeune ténor au monde avec plus de 700 000 albums vendus, Amaury Vassili sera pour la première fois en concert dans toute La France et au zénith de Rouen ce samedi 21 novembre à partir de 20h30.

Vos soirées club :

"Lollipop Party" avec bonbons à gogo à l'Agrion à Ver avec entrée offerte avant 23h30 et aucune augmentation de tarif à l'occasion de la Saint Sylvestre.

Priscilla Jones, danseuse de pole-dance et performeuse professionnelle vient au Koncept à Lessay pour vous proposer un show décoiffant avec ses serpents !

Dj Bens fait le déplacement au Palais à Caen pour vous mixer du hip hop, ragga, dancehall tout la nuit.

Enfin au Skull Club c'est la "Jägerbomb Party" avec dégustation de cocktails offerts jusqu'à 1h au bar (l'alcool est à consommer avec modération).