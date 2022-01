Versailles (AFP). Hollande: Notre République n'est pas à la portée de méprisables tueurs

"Notre République n'est pas à la portée de méprisables tueurs", a déclaré lundi François Hollande, lors de son allocution devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, trois jours après les attentats ayant ensanglanté Paris. "Notre démocratie a triomphé d?adversaires bien plus redoutables, en vérité, que ces lâches assassins. Notre République n?est pas à la portée de ces méprisables tueurs", a déclaré le président de la République. La République "a surmonté bien d'autres épreuves et elle est toujours là, bien vivante", a insisté François Hollande. "Les terroristes croient que les peuples libres se laisseraient impressionner par l?horreur. Il n?en est rien. La République est toujours là, bien vivante. Ceux qui ont entendu la défier ont toujours été les perdants de l?Histoire. Il en ira de même cette fois" car "le peuple français est un peuple ardent, vaillant et qui ne se décourage jamais", a-t-il poursuivi. Face aux attentats les plus meurtriers jamais commis en France, le chef de l?État s'exprime pour la première fois devant le Congrès pour exposer sa riposte, incluant un état d'urgence de trois mois, et tenter de maintenir une "union nationale" fragile.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire