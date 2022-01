Versailles (AFP). Hollande veut renforcer la sécurité en piochant à droite et au FN

François Hollande a annoncé lundi devant le Congrès vouloir renforcer la sécurité des Français en reprenant plusieurs propositions formulées de longue date par Les Républicains et le FN, qui ont eu du mal à s'en féliciter. Trois jours après les plus meurtriers attentats qu'ait connus la France, le président a fait plusieurs propositions pour "éradiquer le terrorisme". Sur le plan intérieur tout d'abord: prorogation de l'état d'urgence à trois mois, déchéance de nationalité élargie aux binationaux "nés Français", 5.000 emplois supplémentaires dans la police et la gendarmerie, 2.500 dans la justice et 1.000 dans les douanes, suspension des réductions d'effectifs dans les armées, expulsion plus rapide des étrangers présentant une menace. Sur le plan extérieur: coalition élargie à la Russie contre le groupe Etat islamique (EI), qui a revendiqué les attentats. A droite et à l'extrême droite, plusieurs y ont vu des mesures-maison. "Hollande fait son marché dans nos propositions", affirme à l'AFP le député LR de Paris Pierre Lellouche. Il doit "mettre en oeuvre rapidement ces mesures, que la gauche nous a longtemps refusées", juge l'eurodéputée LR Rachida Dati. Laurent Wauquiez, numéro 3 de LR, y voit aussi quelques mesures de "bon sens", tandis que le député-maire de Nice Christian Estrosi s'est "réjoui de voir François Hollande reprendre des propositions qu'il jugeait mauvaises il y a six mois". Tous ont toutefois demandé des "actes". Au Front national, de nombreux cadres intermédiaires étaient enthousiastes pendant le discours du président, l'un saluant sur Twitter "des mesures de bon sens", l'autre une reprise des "solutions" frontistes, un troisième une "victoire totale" pour le parti. "Hollande peut prendre sa carte au FN", a même jugé Jordan Bardella, candidat du parti aux régionales en Seine-Saint-Denis. Mais pas question pour les ténors frontistes d'adresser un satisfecit aussi net à Hollande. Marine Le Pen tout comme Florian Philippot ont noté de "bonnes inflexions" sur la Russie, "la déchéance de nationalité", les effectifs de police, de gendarmerie, et militaires. Inflexions toutefois "ternies par d'autres lacunes énormes" sur d'autres sujets: les frontières, le "combat contre l'islamisme", ou encore le "nettoyage indispensable des caves et des banlieues". - "Une droite super embêtée" - Pour Louis Aliot, vice-président du FN, c'est un "discours canada-dry". "Hollande a été malin", résume néanmoins un haut dirigeant du parti : "Il a été rassembleur. Le plus gênant, c'est pour la droite (). Il renvoie Sarkozy à son bilan" et ses baisses d'effectifs des forces de l'ordre. Le patron des Républicains réservera ses remarques à son équipe rapprochée, qu'il réunit mardi matin, puis aux députés LR en réunion à l'Assemblée. A l'issue du bureau politique du parti dans la soirée, il y aura une déclaration commune. François Fillon devait réagir au JT de France 2 dans la soirée, Alain Juppé mardi matin à la radio. François Bayrou, lui, n'a pas hésité: en "reprenant la plupart des propositions" des responsables politiques du pays", Hollande "a été à la hauteur". Pour le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone, s'approprier des préconisations de la droite était "nécessaire pour montrer la cohésion nationale". Un de ses proches pronostiquait une "droite super embêtée" sur le sujet, et même "piégée" sur la révision de la Constitution proposée par le chef de l'Etat. Christian Jacob a immédiatement rejeté cette option, tandis que le FN semblait partagé: M. Philippot voulait "voir ce qu'il y a exactement à l'intérieur", Marion Maréchal-Le Pen "n'en comprenant pas vraiment la nécessité et le contenu." Au moins un sujet recueille l'approbation de la droite et de l'extrême droite : la prorogation de l'état d'urgence. Pour Jean-Luc Mélenchon, M. Hollande a fait un pas vers la droite: le porte-voix du Parti de gauche a dénoncé la "sidérante contribution à l'imaginaire sécuritaire" faite par le président. La déchéance de nationalité, "c'est donner raison au FN", a jugé sa formation sur Twitter.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire