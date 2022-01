Antalya (Turquie) (AFP). Migrants: le G20 appelle tous les pays à contribuer à gérer la crise

Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays les plus riches ont appelé lundi l'ensemble des pays de la planète à contribuer à la gestion de la crise des migrants, dans le communiqué final publié à l'issue de leur sommet à Antalya (sud de la Turquie). "Nous appelons tous les Etats à contribuer à répondre à cette crise et à partager le fardeau qui y est lié, notamment par la relocalisation des réfugiés, les droits d'entrée humanitaire, l'aide humanitaire", indique la déclaration du G20.

