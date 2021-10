Sofia (AFP). Migrants: l'UE arrache un accord avec la Turquie, un Afghan abattu à la frontière

Un Afghan venant de Turquie a été abattu en tentant d'entrer illégalement en Bulgarie, peu avant que l'Union européenne n'arrache à la Turquie un "plan d'action commun" visant à endiguer les flux migratoires à ses frontières extérieures. L'Afghan, abattu jeudi soir par des gardes-frontières bulgares, faisait partie d'un groupe d'une cinquantaine de migrants qui ont essayé d'entrer en Bulgarie depuis la Turquie, selon le gouvernement bulgare. Un haut responsable du ministère de l'Intérieur a assuré que la victime avait été touchée par une balle qui aurait "rebondi", tirée par des gardes-frontières sans intention de toucher quelqu'un. Réunis jeudi en sommet à Bruxelles, les dirigeants européens ont pressé la Turquie, devenue la porte d'entrée pour des centaines de milliers de réfugiés vers l'Europe, de l'aider à tarir ces flux de migrants, mais les deux parties sont décidées à imposer leurs conditions. "Nous nous sommes mis d'accord sur le contenu exact de ce plan d'action", a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, à l'issue de la réunion des chefs d'Etat et de gouvernement européens à Bruxelles. Les Européens ont "salué" un plan basé sur "des engagements réciproques", selon les conclusions du sommet. Mais ce soutien politique aux tractations est loin de marquer la fin du chapitre, les détails les plus sensibles de l'accord restant à négocier. L'annonce de l'accord est intervenue après la visite à Ankara de deux commissaires européens venus proposer de l'aide à la Turquie pour accueillir plus de réfugiés et lui demander en contrepartie d'accepter davantage de "réadmissions" de migrants irréguliers venant de son territoire. Selon des sources européennes, la Turquie demande une aide de trois milliards d'euros. Cet aspect du plan doit encore être négocié "dans les jours qui viennent", a souligné M. Juncker. Des diplomates à Bruxelles ont émis des doutes sur la possibilité de mobiliser un tel montant. Pour répondre aux demandes turques, le "plan d'action" ouvre la perspective d'un processus plus rapide que prévu pour faciliter l'attribution de visas aux ressortissants turcs voyageant dans l'UE. Ankara veut aussi "ouvrir de nouveaux chapitres" des négociations d'adhésion à l'UE et être considéré comme un "pays sûr" (dont les ressortissants ne peuvent a priori pas être considérés comme des réfugiés) par les Européens. - 'Sueurs froides' - "Nous ne signerons pas un accord de réadmission avant d'obtenir des progrès sur la question des visas Schengen", a prévenu jeudi depuis la Turquie le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Mais la "libéralisation des visas" provoque "des sueurs froides dans certains Etats membres", a souligné un diplomate européen. Il ne faut pas de "libéralisation dans n'importe quelles conditions avec des visas qui pourraient être accordés à des individus dont on ne connaîtrait pas exactement l'identité", a prévenu le président français François Hollande. Par ailleurs, les Européens ont voulu faire preuve de bonne volonté en acceptant de discuter de la "zone de sécurité" que le président turc Recep Tayyip Erdogan appelle de ses voeux le long de sa frontière avec la Syrie. Mais "la présence et l'activité russes en Syrie montrent à quel point cette zone de sécurité sera difficile", a prévenu le président du Conseil européen et maître d'oeuvre du sommet, Donald Tusk, rappelant que "la Russie est très clairement contre cette idée". - 'More for more' - Les chefs d'Etat ont par ailleurs exprimé jeudi leurs inquiétudes face aux attaques russes en Syrie. Même s'ils sont divisés sur le rôle que peut jouer le président syrien Bachar al-Assad dans une transition politique, ils ont réaffirmé leur consensus sur le fait qu'il ne "peut y avoir de paix durable en Syrie" sous le régime actuel. La mise en place à long terme d'un "corps européen" de gardes-frontières pour mieux contrôler les frontières extérieures a également être évoquée. La Hongrie doit recevoir le renfort d'environ 150 policiers de Pologne, de République tchèque et de Slovaquie pour l'aider à surveiller sa frontière avec la Serbie, ont annoncé jeudi les quatre pays. Le sommet de Bruxelles a aussi rappelé la coopération que l'UE veut instaurer avec les pays de la "Route des Balkans" empruntée par les réfugiés et, plus loin, avec l'Afrique.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire