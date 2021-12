Prague (AFP). Fed Cup: Karolina Pliskova donne une quatrième victoire aux Tchèques

La République tchèque a remporté sa quatrième Fed Cup en cinq ans, grâce notamment à sa nouvelle star Karolina Pliskova, N.11 mondiale, qui a apporté à son équipe deux points en finale face à la Russie de Maria Sharapova, dimanche à Prague. Au terme d'une très belle bagarre, les Tchèques ont fini par battre les Russes, 3 victoires à 2, enchaînant sur ses sacres obtenus en 2011, 2012 et 2014. Ces victoires s'ajoutent à celles de l'ex-Tchécoslovaquie (1975, 1983, 1984, 1985, 1988). Avec ces neuf triomphes, les Tchèques occupent la deuxième place au classement historique de cette compétition, équivalent féminin de la Coupe Davis, derrière les Etats-Unis, loin en tête avec leurs 17 victoires. Sharapova, quintuple lauréate des tournois majeurs, a disputé à Prague sa première finale de la Fed Cup à 28 ans. Elle n'a pourtant pas pu ajouter ce trophée à son palmarès impressionnant, malgré ses deux victoires en simples. C'est la paire composée de Karolina Pliskova et Barbora Strycova qui a dominé dimanche soir Anastasia Pavlyuchenkova et Elena Vesnina en trois sets 4-6, 6-3, 6-2, pour offrir le point final aux Tchèques, devant quelque 13.000 spectateurs frénétiques. "C'est la plus belle fin de saison que j'ai pu imaginer, je suis très heureuse", a déclaré Pliskova, 23 ans, récente finaliste du Masters bis. "C'est incroyable, j'ai joué ma première finale de la Fed Cup, l'atmosphère ici a été formidable", a ajouté Pliskova, qui a disputé seulement sa deuxième rencontre dans cette compétition, après le 1er tour au Canada (4-0). "Remporter la Fed Cup, c'était mon rêve secret", a ajouté Strycova, 29 ans, 41e joueuse mondiale. -Imbattable sur son sol depuis 2009- La République tchèque reste imbattable en Fed Cup sur son sol, depuis 2009. "Les filles ont maîtrisé cette finale d'une manière incroyable. Je veux surtout rendre hommage à Karolina, elle a été fantastique aujourd'hui", a dit le capitaine tchèque, Petr Pala. Les deux équipes étaient à égalité un point partout, à l'issue de la première journée. La Russe Maria Sharapova, N.4 mondiale, a ensuite donné l'avantage à ses coéquipières après sa victoire dans le choc de la finale contre la N.6 mondiale, Petra Kvitova (3-6, 6-4, 6-2). La "Lionne tchèque", double championne de Wimbledon en 2011 et 2014, a subi seulement sa troisième défaite dans cette compétition, et la première depuis avril 2013. Karolina Pliskova a ensuite pris le meilleur sur Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 6-4, pour égaliser à 2 victoires partout. Les joueuses se sont ensuite offertes quelque dizaines de minutes de repos, avant de disputer le double décisif. Dans ce match, Pliskova et Strycova ont réussi face à Pavlyuchenkova et Elena Vesnina un break à l'entame de chacun des trois sets, mais n'ont commencé à dominer sur le court qu'à partir de la deuxième manche après la perte du 1er set, où Pliskova a surmonté la fatigue cumulée de ses deux simples disputés samedi et dimanche. "Nous avons fait notre possible, je suis fière de mes filles, je pense qu'elles ont joué vraiment bien", a de son côté commenté la capitaine de l'équipe russe, Anastasia Myskina.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire