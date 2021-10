Paris (AFP). Roland-Garros: première finale et rêve exaucé pour Safarova

La Tchèque Lucie Safarova a réalisé un rêve à 28 ans en se qualifiant jeudi pour la première fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem, à Roland-Garros, après son succès contre la Serbe Ana Ivanovic. "C'est un rêve qui devient réalité, j'ai encore du mal à y croire", a réagi la 13e mondiale après sa victoire poussive (7-5, 7-5) en 1h52 dans un match où la crispation a pris le pas sur la qualité de jeu. Elle sera opposée samedi à la N.1 mondiale Serena Williams ou à la Suissesse Timea Bacsinszky, 24e, qui s'affrontaient dans l'après-midi. Peu d'observateurs auraient prédit un tel parcours de Safarova, longtemps restée dans l'ombre de sa compatriote Petra Kvitova, N.4 mondiale. Ensemble, les deux joueuses ont remporté trois des quatre dernières éditions de la Fed Cup. Elles tenteront de se parer d'une quatrième couronne mi-novembre à domicile contre la Russie. Mais sur le circuit WTA, les projecteurs sont plus souvent braqués sur Kvitova. L'an passé à Wimbledon, elle avait mis fin à la première grande épopée de Safarova dans les "Majeurs", en demi-finales, avant de décrocher son deuxième titre sur le gazon anglais. Plus à l'aise sur les surfaces rapides, Kvitova a encore été éliminée prématurément à Roland-Garros, dès les huitièmes, offrant ainsi une occasion de briller à sa compatriote. Safarova l'a saisie en ne lâchant pas un set depuis le début de la quinzaine. Avant de dominer Ivanovic au forceps, elle avait fait chuter la puissante Espagnole Garbine Muguruza (20e) en quarts et la tenante du titre, Maria Sharapova (N.2), en huitièmes de finale. Tout n'a pas été parfait contre Ivanovic, qui retrouvait les demi-finales sept ans après son sacre parisien. Mais la Tchèque, mené 3-0, puis 5-2 dans le premier set s'est montrée plus opportuniste et solide psychologiquement pour renverser la situation dans le premier set. Une fois l'occasion manquée, Ivanovic a vu les jeux défiler. Elle s'est reprise au début du second acte où elle a failli faire craquer Safarova sur son service. Mais la Tchèque a tenu bon (1-1) et a ensuite profité de la fébrilité de la Serbe pour faire le break. - Encore en course en double - Au moment de servir pour le match, à 5-4, elle a toutefois raté une balle de match et relancé au plus mauvais moment Ivanovic, enfin parvenue à concrétiser une deuxième balle de break (sur 10 au total). Mais la Serbe, malgré les encouragements de son compagnon, le footballeur allemand Bastian Schweinsteiger, a été incapable de confirmer. Safarova a repris les commandes et a mis fin au suspense sur sa troisième balle de match avant de se laisser tomber en arrière sur la terre battue du court central. Elle devient la première joueuse Tchèque à se hisser en finale à Roland-Garros depuis le sacre de la Tchécoslovaque Hana Mandlikova en 1981. Safarova est d'autre part encore en course en double avec sa partenaire américaine Bethanie Mattek-Sands. Elle affrontera ses compatriotes Andrea Hlavackova et Lucie Hradecka vendredi pour une autre place en finale.

