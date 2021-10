Paris (AFP). Roland-Garros: Ana Ivanovic en demi-finales sept ans après

La Serbe Ana Ivanovic, 7e mondiale, s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros, une première en Grand Chelem depuis sept ans, après son succès mardi en deux sets (6-3, 6-2) contre l'Ukrainienne Elina Svitolina, 21e. Il s'agira de sa troisième demi-finale à Paris où elle avait conquis le titre en 2008 et perdu une finale un an auparavant. Dans sa carrière, la Belgradoise avait aussi disputé une demi-finale à Wimbledon en 2007 et une finale à l'Open d'Australie en 2008. Dans la foulée de son sacre à Paris, elle avait décroché la première place mondiale et s'y était maintenue pendant douze semaines. Mais après cette belle année 2008, la Serbe avait disparu des radars. Elle n'avait plus réussi à dépasser les huitièmes de finale à Roland-Garros et avait dû se contenter de deux quarts de finale en Grand Chelem: à l'US Open en 2012 et à Melbourne en 2014. C'est justement l'an passé que la compagne du footballeur allemand Bastian Schweinsteiger a réalisé un retour au premier plan. Ses quatre titres (Auckland, Monterrey, Birmingham et Tokyo) et ses deux autres finales disputées (Stuttgart et Cincinnati) lui ont permis de remonter à la cinquième place et de participer, après sept ans d'absence, au Masters réunissant en fin de saison les huit meilleures joueuses mondiales. Finaliste lors de son premier tournoi cette saison à Brisbane, elle avait ensuite perdu dès le premier tour à l'Open d'Australie, diminuée par une blessure à un orteil. La suite de sa saison avait été plutôt décevante avec une seule demi-finaliste (Monterrey) et des éliminations avant les quarts des trois tournois sur terre battue disputés avant Roland-Garros. Aux Internationaux de France, la Serbe a dû batailler en trois sets lors des deux premiers tours pour écarter successivement la Kazakhe Yaroslava Shvedova (69e) et la Japonaise Misaki Doi (103e). Après une démonstration (6-0, 6-3) au troisième tour contre la Croate Donna Vekic, 165e, Ivanovic avait relevé son premier grand défi contre la Russe Ekaterina Makarova, 9e, en huitièmes (7-5, 3-6, 6-1). Elle partait ultra favorite de son duel face à Svitolina qui n'avait réussi à lui prendre qu'un set en six matches. La jeune Ukrainienne, qui disputait à 20 ans son premier quart de finale en Grand Chelem, a vite été débordée par la force de frappe en coup droit de la Serbe et sa domination dans les coups gagnants (37/8). Ivanovic a pris une option sur le premier set en breakant pour la deuxième fois (3-1). Son adversaire n'a pas été capable de revenir. La Serbe a breaké d'entrée dans la deuxième manche pour ne plus lâcher le morceau. Elle affrontera l'Espagnole Garbine Muguruza, 20e, ou la Tchèque Lucie Safarova, 13e, pour une place en finale.

