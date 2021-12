La Valette (AFP). Espionnage allemand à l'égard de Fabius: Hollande veut toutes les informations

Le président français François Hollande a demandé jeudi que "toutes les informations" soient communiquées à la France, après des révélations dans la presse affirmant que les services allemands avaient écouté le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. "Nous demandons que toutes les informations nous soient communiquées", a déclaré le président français devant des journalistes à La Valette, où il assistait à un sommet entre pays africains et européens. "Il ne peut pas y avoir ce type de pratiques entre amis", a-t-il ajouté. "Je sais que la chancelière fera tout pour nous dire exactement les circonstances" qui auraient conduit à "écouter un ministre de la République française", a dit M. Hollande. Le chef de l'Etat français a ajouté qu'il lui avait "été dit que ces pratiques avaient totalement cessé". "Mais je veux en avoir là encore la vérification", a-t-il assuré. Un peu plus tôt également en marge du sommet de La Valette, M. Fabius, avait demandé à en "savoir plus". "J'ai demandé à l'ambassadeur d'Allemagne de se renseigner plus précisément parce que, sous une forme ou sous une autre, c'est assez désagréable d'être écouté", a affirmé le ministre interrogé par la presse, indiquant en avoir parlé avec la chancelière, présente également à Malte. "Mme Merkel m'en a parlé et à sa connaissance c'était quelque chose d'indirect c'est-à-dire (qu'elles visaient) des personnes qui étaient écoutées et qui auraient pu s'adresser à moi". L'entourage de M. Hollande a ensuite précisé que cette affaire remontait vraisemblablement à avant 2013 faisant probablement partie de l'affaire Snowden. L'informaticien américain Edward Snowden, ancien consultant de la NSA, avait en 2013 révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains. Il avait notamment fait état de l'écoute d'un téléphone portable de la chancelière Merkel par les Américains. L'information sur les écoutes qui auraient visé M. Fabius a été donnée par la radio publique allemande Berlin-Brandebourg, qui apporte de nouveaux détails dans une affaire d'espionnage qui embarrasse depuis plusieurs mois la chancellerie allemande. D'autres médias allemands ont en effet déjà révélé ces derniers mois que les services de renseignement extérieurs allemands avaient espionné des pays alliés pour le compte de la NSA, son équivalent américain, ainsi que pour son propre compte.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire