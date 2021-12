La Valette (AFP). Laurent Fabius, espionné par l'Allemagne, veut en savoir plus

Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, que les services secrets allemands auraient écouté à son insu selon la presse, a dit jeudi à Malte vouloir "en savoir plus". Interrogé par la presse en marge d'un sommet entre Européens et Africains à La Valette, Laurent Fabius a jugé qu'il voulait "en savoir plus" sur les informations d'une radio allemande rendues publiques mercredi. La chancelière allemande Angela Merkel "m'en a parlé et à sa connaissance c'était quelque chose d'indirect", a-t-il précisé. "Maintenant nous allons faire le point tous les deux et j"ai demandé a l'ambassadeur d'Allemagne de se renseigner plus précisément parce ce que, sous une forme ou sous une autre, c'est assez désagréable d'être écouté", a ajouté le ministre français. Les services secrets allemands ont espionné le ministre français selon la radio publique allemande Berlin-Brandebourg (rbb), qui apporte de nouveaux détails dans cette affaire d'espionnage qui embarrasse depuis plusieurs mois la chancellerie allemande. "Laurent Fabius a été mis sur écoute par le BND", les services de renseignement extérieurs allemands, a indiqué la radio sans préciser ses sources. Elle a cité également parmi les cibles des écoutes allemandes la Cour internationale de justice de la Haye, l'Unicef, l'organisation mondiale de la santé (OMS), le FBI, la radio financée par les Etats-Unis Voice of America ou encore "de nombreuses entreprises européennes et américaines, dont l'entreprise d'armement Lockheed aux Etats-Unis". D'autres médias allemands avaient déjà révélé ces derniers mois que les services de renseignement extérieurs allemands avaient espionné des pays alliés pour le compte de son équivalent aux Etats-Unis, la NSA, ainsi que pour son propre compte.

