Voici LA photo qui rend dingue les internautes

C'est un cliché pris en Australie jeudi dernier qui a fait perdre la boule aux internautes: dans les commentaires on peut lire : "C'est un vaisseau-mère qui attend de se poser" ou encore "Une guerre météorologique.Je pense que l'Australie est peut-être l'un des endroits sur cette planète où les frontières entre les dimensions sont les plus fines et que certaines choses fuitent parfois"...

Alors qu'en réalité il s'agit du « trou de Virga » et il paraît qu'il n'est pas si rare contrairement aux idées reçues.

Pourquoi a-t-il cette apparence ?

Car une partie des gouttelettes d'eau d'un nuage est parfois soumise à une température inférieure à 0°C. Ces gouttelettes peuvent geler brusquement et se transformer alors en cristaux de glace. L'arc-en-ciel que l'on aperçoit au milieu du trou provient d'une réfraction de la lumière blanche émise par le soleil à travers les cristaux de glace.

Voilà comment "briller" au prochain repas de famille quand vous aborderez le sujet !