Les premières images du 4ème opus de Pirates des Caraibes

Pour le tournage de Pirates Des Caraïbes : La Fontaine De Jouvence , l'équipe s'est déplacée à Hawaï.



Dans cette histoire pleine d'action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et mort forment un cocktail explosif, le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu'il a connue autrefois, jouée par Pénélope Cruz. Leurs liens sont-ils faits d'amour ou cette femme n'est-elle qu'une aventurière sans scrupules qui cherche à l'utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine de Jouvence ? Lorsqu'elle l'oblige à embarquer à bord du Queen Anne's Revenge, le bateau du terrible pirate Barbe-Noire), Jack ne sait plus ce qu'il doit craindre le plus : le redoutable maître du bateau ou cette femme surgie de son passé…



A découvrir dans les salles le 18 Mai prochain.



