Paris (AFP). Le président russe Vladimir Poutine présent à Paris pour le sommet climat

Le président russe Vladimir Poutine sera présent à Paris pour le sommet qui doit réunir plus d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement, le 30 novembre pour l'ouverture de la COP21, a annoncé dimanche le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius. "Le premier jour sera réservé () aux chefs d'Etat et de gouvernement, nous avons déjà plus de 100 réponses positives et vont intervenir le président des Etats-Unis, le président de la Chine, le président de la Russie, le Premier ministre de l'Inde, bien sûr le secrétaire général des Nations unies, le président français et beaucoup d'autres", a déclaré Laurent Fabius, futur président de la COP21 à la presse lors d'une visite du chantier au Bourget.

