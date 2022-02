Le Bourget (France) (AFP). Poutine accuse la Turquie de protéger le trafic de pétrole de l'EI

Vladimir Poutine a accusé lundi la Turquie de couvrir le trafic de pétrole auquel se livre l'organisation État islamique (EI) en Syrie, après avoir refusé de rencontrer à Paris Recep Tayyip Erdogan malgré l'insistance du président turc. Ces accusations interviennent alors Ankara s'apprête à subir les sanctions économiques décrétées par Moscou après la destruction la semaine dernière d'un bombardier russe, abattu par l'aviation turque près de la frontière syrienne, qui a provoqué une grave crise dans les relations entre les deux pays, autrefois partenaires privilégiés. "Nous avons toutes les raisons de penser que la décision d'abattre notre avion a été dictée par la volonté de protéger ces chemins d'acheminement de pétrole vers le territoire turc, justement vers ces ports depuis lesquels il est chargé sur des navires-citernes", a lancé M. Poutine lors d'une conférence de presse en marge de la Cop21 Le président russe a affirmé que le pétrole produit par l'EI, qui représente l'une des principales sources de financement du groupe jihadiste, était "acheminé massivement, de manière industrielle, vers la Turquie". Moscou avait déjà accusé Ankara quelques jours après le crash de son avion, qui a abouti à la mort de deux militaires russes, de "protéger" les jihadistes de l'EI et de "gagner des centaines de millions et des milliards de dollars" en couvrant leur trafic. Selon Vladimir Poutine, la plupart de ses interlocuteurs en marge de la conférence de Paris ont été d'accord sur le fait qu'il n'était "pas nécessaire" pour les autorités turques d'abattre l'avion russe, qui "ne menaçait pas la Turquie". Ces tensions mettent à mal le projet de coalition unique en Syrie portée par le président français François Hollande, qui s'est rendu jeudi à Moscou pour défendre cette idée auprès de M. Poutine. "Nous défendrons toujours (l'idée d'une coalition élargie), mais nous n'y arriverons pas tant que certains utiliseront des groupes terroristes pour servir leurs intérêts politiques à court terme", a estimé lundi le président russe. Ankara refuse de son côté de s'excuser et maintient avoir agi légitimement pour protéger son espace aérien. Au Bourget, Vladimir Poutine a ainsi refusé de rencontrer son homologue turc, lui aussi présent au sommet de l'ONU sur le climat, malgré ses appels insistants à voir l'homme fort du Kremlin "en face à face". - Sanctions économiques - Parallèlement, les autorités russes ont accéléré les représailles contre Ankara : elles ont détaillé lundi les sanctions économiques décrétées contre la Turquie, dont l'ampleur devrait être limitée mais l'impact réel. L'embargo que la Russie compte imposer à la Turquie sera limité aux fruits et légumes mais pourra être élargi, ces premières mesures ne constituant qu'un "premier pas", selon deux responsables gouvernementaux russes. Selon les experts, la Turquie devrait surtout souffrir des restrictions imposées au secteur touristique, les mesures du gouvernement prévoyant l'interdiction de tous les vols charter entre les deux pays. Rétablissement du régime des visas et interdiction pour les employeurs russes d'embaucher des Turcs seront aussi appliqués à partir du 1er janvier 2016. Après avoir annoncé un renforcement de ses défenses anti-aériennes la semaine dernière, la Russie a par ailleurs prévenu lundi que ses bombardiers tactiques opérant au-dessus de la Syrie seront désormais équipés de missiles air-air. Le président américain Barack Obama a appelé au Bourget à une "désescalade" entre Moscou et Ankara, lors d'un entretien à huis clos avec son homologue russe, selon un haut responsable de la Maison Blanche. Le secrétaire général de l'Otan a également appelé au "calme", tout en soulignant que la défense de son espace aérien était "le droit souverain de la Turquie". - La dépouille du pilote rapatriée - Loin de l'activité diplomatique de Paris, le corps du lieutenant-colonel Oleg Pechkov, le pilote du Soukhoï Su-24 abattu, a été rapatrié lundi de Turquie en Russie.

