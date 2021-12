Paris (AFP). Crash en Egypte: l'hypothèse d'un attentat à la bombe fortement privilégiée

L'analyse des boîtes noires de l'avion russe qui s'est écrasé dans le Sinaï permet de "privilégier fortement" l'hypothèse d'un attentat à la bombe, selon des sources proches de l'enquête, alors que la Russie a suspendu vendredi ses vols vers l'Egypte. Près d'une semaine après le crash qui a coûté la vie aux 224 personnes à bord, la thèse d'une bombe ayant explosé dans l'Airbus de la compagnie russe Metrojet 23 minutes après son décollage de Charm el-Cheikh semble désormais s'imposer. Peu après le crash, le groupe jihadiste Etat islamique (EI), dont la branche égyptienne est active dans le Sinaï, avait affirmé en être responsable mais sans expliquer comment. Une source proche du dossier a indiqué vendredi à l'AFP que l'analyse des deux boîtes noires, croisée avec des relevés sur les lieux du crash et l'expérience des enquêteurs, permettait de "privilégier fortement" l'hypothèse d'un attentat à la bombe. En effet, le décryptage de l'enregistreur des données de vol (Flight Data Recorder) et de l'enregistreur des voix dans le cockpit (Cockpit Voice Recorder) indique que "tout était normal" jusqu'à la 24e minute de vol quand ces deux boîtes noires ont brutalement cessé de fonctionner, comportement symptomatique d'une "très soudaine dépressurisation explosive", selon cette source qui a requis l'anonymat. "L'hypothèse d'une explosion avec pour origine une défaillance technique, un incendie ou autre, apparaît hautement improbable", a-t-elle ajouté. Une autre source proche du dossier a assuré à l'AFP que l'analyse d'une boîte noire confirmait le caractère "brutal" et "soudain" de l?événement ayant précipité la chute de l'appareil, précisant que des photos montrant certains débris criblés d'impacts allant de l'intérieur vers l'extérieur "accréditent plutôt la thèse d'un engin pyrotechnique". - 'Tellement reconnaissante' - Jeudi, Londres et Washington avaient ouvertement évoqué la piste d'une bombe. La Russie est d'abord restée prudente face à cette thèse, la qualifiant de "spéculation", mais son président Vladimir Poutine, sur recommandation des services secrets, a ordonné vendredi la suspension des vols civils russes vers l'Egypte. Il a aussi chargé le gouvernement d'"assurer le rapatriement des citoyens russes" présents à Charm el-Cheikh après ce que constitue la pire catastrophe aérienne ayant frappé la Russie. La compagnie nationale Aeroflot a envoyé à vide son vol du vendredi soir à destination du Caire pour servir à rapatrier des citoyens russes de cette station balnéaire du sud de la péninsule du Sinaï, selon un responsable cité par l'agence Interfax. Le rapatriement a déjà commencé pour les quelque 20.000 citoyens britanniques présents à Charm el-Cheikh. Le premier avion envoyé du Royaume-Uni pour rapatrier des touristes a atterri vendredi peu après 16H30 GMT à l'aéroport londonien de Gatwick, selon un journaliste de l'AFP. Selon la compagnie EasyJet, 180 personnes étaient à bord. Sept autres avions devaient décoller vendredi de Charm el-Cheikh à destination du Royaume-Uni, selon les autorités égyptiennes, qui n'ont finalement pas autorisé tous les 29 vols prévus par les compagnies britanniques. Selon Londres, seuls les bagages à main sont autorisés sur ces vols. "Je suis tellement reconnaissante d'être de retour avec ma famille", a confié aux journalistes l'une des passagères, Emma Turner, en larmes. "Je ne pensais pas que nous allions réussir à rentrer". Mais à l'aéroport de Charm el-Cheikh, c'est la confusion et la colère qui dominaient vendredi chez les nombreux touristes britanniques bloqués, qui déploraient le manque de communication de leurs autorités. L'ambassadeur de Grande-Bretagne a d'ailleurs été interpellé par des touristes à son arrivée à l'aéroport: "Quand allons-nous rentrer chez nous ?" "Pourquoi personne ne nous parle ?", ont crié certains. Des centaines de touristes russes patientaient eux aussi dans des files d'attente au milieu de leurs bagages devant les comptoirs d'embarquement des compagnies russes. - Bagages en soute interdits - Vendredi, Washington a demandé à "certains" aéroports du Moyen-Orient de renforcer leurs mesures de sécurité pour les vols en direction des Etats-Unis, par mesure de "précaution". Illustration supplémentaire de la nervosité des autorités et compagnies aériennes, la Néerlandaise KLM a interdit "par précaution" les bagages en soute sur son vol Le Caire-Amsterdam.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire