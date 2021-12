James Blunt refuse que sa chanson reste au générique de "L'amour est dans le pré"

James Blunt ne veut plus que "You're beautiful" soit utilisée pour le générique de l'émission "L'Amour est dans le pré", une décision "honteuse" selon Karine Lemarchand présentatrice de l'émission.

Elle a déclaré sur son compte Twitter :

Alerte! Après 10 ans de droits d'auteur empochés, James Blunt refuse désormais qu'on utilise « You’re beautiful » dans #ADP !!! Honteux 😢😤😩 — Karine Le Marchand (@KarineLMOff) 4 Novembre 2015

En revanche les télespectateurs semblent moins choqués... et le prennent parfois sur le ton de l'humour comme l'équipe de We Are Malherbe.

@KarineLMOff c'est pas si grave Karine, des ballades d'amour cucul il en existe 10 000 autres. — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) 4 Novembre 2015

Du changement en perspective donc, d'ailleurs le chanteur britannique lui-même trouve que c'est "une chanson ennuyeuse qui a soûlée tout le monde", et vous ?