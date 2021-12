L'info qui fait peur : Le tunnel de la Mort au Tadjakistan

Le tunnel Anzob, était destiné à faciliter la liaison entre les deux plus grandes villes du Tadjikistan. Les routes à la base empreintées par les habitants pour ce rendre d'une ville à l'autre, étaient incroyablement dangereuses à cause des risques d'avalanches... Mais avec ce tunnel ce n'est pas mieux.



Pour construire ce tunnel de 5 kilomètres de long, 4 milliards de dollars furent investis pour faciliter la vie des Tadjikistanais. Les usagers ont toutefois vite déchanté et le baptisèrent rapidement le "tunnel de la mort".



Sombre, truffé nids-de-poules, rochers qui menacent de se décrocher du plafond, régulièrement inondé, et ne disposant d'aucune ventilation, de nombreuses personnes ont déjà péri lors d'embouteillages à cause du monoxyde de carbone des moteurs.



"Un véritable parcours d'obstacle" selon les usagés comme on peut le voir sur la vidéo de João Leitão