Marseille (AFP). Air Cocaïne: le pilote Bruno Odos au tribunal de Marseille pour être entendu par la juge

Bruno Odos, l'un des deux pilotes impliqué dans l'affaire Air Cocaïne, est arrivé mardi matin à Marseille, pour y être entendu par la juge d'instruction en charge de cette affaire en France, a annoncé à l'AFP son avocat Jean Reinhart. M. Odos est arrivé peu avant 09H00 au palais de justice, à l'arrière d'une voiture de gendarmerie, dissimulant son visage derrière une veste. L'autre pilote, Pascal Fauret, 55 ans, doit être entendu mercredi par la juge Christine Saunier-Ruellan, qui instruit l'enquête sur ce vaste trafic de drogue transatlantique depuis février 2013. Pour cette première audition, dix jours après une rocambolesque fuite depuis la République Dominicaine, les questions de la juge d'instruction devraient rester "très générales" selon Me Reinhart: identité, conditions dans lesquelles se passaient les vols suspects. Pour M. Odos, l'enjeu de la journée est de savoir s'il pourra recouvrer ce soir la liberté, éventuellement sous contrôle judiciaire, ou s'il sera maintenu en détention pour permettre la poursuite de l'enquête. Les deux pilotes avaient été arrêtés lundi à l'aube chez eux, dans le Rhône et dans l'Isère. Ils s'étaient enfuis il y a dix jours de République Dominicaine où ils avaient été condamnés en août 2015 à 20 ans de prison, et laissés libre en attendant leur appel.

