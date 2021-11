Bloemfontein (Afrique du Sud) (AFP). Afrique du Sud: ouverture du procès en appel d'Oscar Pistorius

Le procès en appel du champion paralympique Oscar Pistorius, condamné à cinq ans de prison pour avoir tué sa petite amie en 2013 et actuellement en liberté surveillée, a débuté mardi à Bloemfontein, la capitale judiciaire de l'Afrique du Sud. L'accusation va tenter de convaincre les juges de la Cour suprême d'appel que Pistorius aurait dû être condamné pour meurtre, passible d'au moins 15 ans de prison, et non pour homicide volontaire. Comme il est d'usage à ce stade dans la procédure judiciaire, Pistorius n'était pas présent mardi à Bloemfontein (centre). En revanche la mère de Reeva Steenkamp, qui a été abattue de quatre balles la nuit de la Saint-Valentin 2013 dans la maison de l'athlète, avait fait le déplacement.

