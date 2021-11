Le succès de la conférence climat qui s'ouvre le 30 novembre à Paris, est "possible, pas certain", a déclaré mardi sur Europe1 François Hollande depuis la Chine, où il est en voyage officiel. "Il y a encore quelques points en suspens () Oui l'échec est toujours possible mais je suis confiant", a ajouté le président de la République.

