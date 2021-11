Washington (AFP). Crash en Egypte: pas de signe d'un acte terroriste pour l'instant (renseignement américain)

Le chef du renseignement américain James Clapper a indiqué lundi à Washington qu'il n'y avait "pas de signe pour l'instant" qu'un acte terroriste était à l'origine du crash d'un avion russe dans le Sinaï. Le directeur national du renseignement (DNI) James Clapper a estimé également "improbable" que le groupe Etat islamique ait les moyens d'abattre un avion commercial en vol, ajoutant toutefois qu'il ne pouvait pas pour autant "l'exclure" complètement. L'Airbus A321-200 de la compagnie charter russe Metrojet s'est écrasé samedi à l'aube dans le Sinaï, après avoir décollé de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh à destination de Saint-Pétersbourg. "L'EI a revendiqué" ce crash a poursuivi M. Clapper, en référence aux affirmations de la branche égyptienne du groupe jihadiste Etat islamique qui a indiqué avoir agi en représailles à l'intervention russe en Syrie. "Mais nous ne savons vraiment pas" si les jihadistes ultra-radicaux sont impliqués, a-t-il poursuivi. "Une fois que les boîtes noires seront analysées () peut-être pourrons-nous en savoir plus", a encore expliqué le responsable américain. D'autres responsables américains ont également souligné qu'il était impossible pour l'instant d'établir un lien avec un acte terroriste. "Nous n'avons rien en renseignement pour le moment pour corroborer une connexion avec le terrorisme", a déclaré Nicholas Rasmussen, le directeur du Centre national antiterroriste américain (NCTC). "Nous n'avons vu aucun rapport qui soutienne" la revendication de l'EI, a déclaré la porte-parole du département d'Etat Elizabeth Trudeau. Un responsable américain de la défense a également fait part de son "scepticisme" sur l'hypothèse d'un missile tiré par le groupe Etat islamique. A priori, celui-ci ne dispose pas de missiles sol-air capable d'intercepter un avion à cette altitude, ces missiles restant l'apanage d'Etats, a-t-il expliqué. La catastrophe aérienne, la pire jamais connue par la Russie, a fait 224 morts, dont 217 passagers et sept membres d'équipage. L'avion était "en excellent état technique" et seule une "action extérieure" peut expliquer qu'il se soit écrasé, a de son côté affirmé un dirigeant de Metrojet lundi, excluant également une erreur humaine.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire