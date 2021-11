Saint-Pétersbourg (AFP). Fleurs, drapeaux en berne et veillée funèbre en Russie en hommage aux victimes du crash

Fleurs ou peluches déposées par les anonymes, drapeaux en berne et veillée funèbre: les Russes ont rendu hommage dimanche, journée de deuil national, aux victimes du crash du Sinaï, la pire catastrophe aérienne ayant frappé leur pays. A la nuit tombée, plusieurs milliers de personnes ont formé un cercle sur la vaste place du Palais au centre de Saint-Pétersbourg, aux pieds du musée de l'Ermitage, pour marquer une minute de silence puis lâcher ballons et colombes dans le ciel. "Je ne pouvais pas ne pas venir", a expliqué à l'AFP Nika Kletskikh, une jeune femme de 27 ans qui a perdu une amie dans le drame. "C'est tellement effrayant de savoir qu'elle n'est plus là". Dès le matin, les habitants de la deuxième ville de Russie s'étaient rendus, souvent larmes aux yeux, déposer roses et ?illets sur un mémorial improvisé devant l'aéroport de Poulkovo, destination du vol de l'Airbus 321 de la compagnie charter Metrojet, qui s'est écrasé 23 minutes après son décollage de la station balnéaire de Charm el-Cheikh (Egypte). L'ancienne capitale impériale a été durement touchée par le crash en Egypte, qui avec 224 morts constitue la pire catastrophe aérienne ayant frappé la Russie. L'appareil, affrété par un tour-opérateur, transportait surtout des touristes de la région qui revenaient de vacances au soleil. "C'est une tragédie incommensurable Je ne peux même pas imaginer ce que ressentent les proches", confie Sergueï Afanassiev, 26 ans, venu avec un ami se recueillir à Poulkovo. Galina Grigoriévna, 34 ans, a pleuré quand elle appris le drame. Elle est venue avec sa fille de cinq ans déposer des fleurs et une peluche. "Les gens sont venus chercher leurs enfants, leurs petits-enfants, et ont appris qu'ils ne sont plus en vie". Vladimir Poutine, qui n'est pas apparu publiquement depuis la catastrophe, a rapidement décrété un deuil national dimanche. Les drapeaux ont été mis en berne sur le Kremlin ou la Douma, à l'image de tous les bâtiments officiels. Ce deuil a été prolongé pour lundi et mardi dans la région de Saint-Pétersbourg, a annoncé le gouverneur Guéorgui Poltavtchenko. - Anniversaire de mariage - La chaîne publique d'informations en continu, Rossiïa 24, interrompait régulièrement sa couverture avec des instants de silence, faisant défiler la liste des noms des victimes et les photos de celles-ci, tout sourire, affichées sur des réseaux sociaux. Plusieurs enfants, dont un bébé de dix mois, ont perdu la vie dans le crash dont les causes restent mystérieuses. La chaîne NTV a invité en direct en public des proches des victimes, photos en mains et larmes aux yeux, raconter l'histoire de leurs proches, comme la soeur d'une victime qui fêtait en Egypte ses quatre ans de mariage. A l'annonce du crash, des questions se sont immédiatement posées concernant la compagnie Metrojet, qui appartient au transporteur Kogalymavia, la Russie ayant déjà connu ces dernières années plusieurs accidents de ce type impliquant des appareils en fin de vie. Des perquisitions ont été menées dans ses locaux. Les autorités lui ont ordonné de contrôler ses six A321 avant de les faire de nouveau voler. Alexeï Pouchkov, qui préside la Commission des Affaires étrangères à la Douma, s'est interrogé sur la taille de la compagnie qui n'exploite que neuf appareils, relevant que la plupart des accidents avaient impliqué des transporteurs de taille modeste exploitant des vols charter. Des représentants de Metrojet ont affirmé samedi soir que le pilote aux commandes de l'Airbus 321 était très expérimenté et qu'aucun dysfonctionnement n'avait été signalé lorsque l'avion a fait le plein de carburant avant le décollage. Quatre Ukrainiens ont péri à bord de l'avion, a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavlo Klimkine. Malgré les tensions sans précédent entre Moscou et Kiev depuis l'annexion de la Crimée et l'insurrection prorusse dans l'est de l'Ukraine, plusieurs familles venaient dimanche déposaient des fleurs, bougies et peluches devant l'ambassade de la Russie à Kiev.

