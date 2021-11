Le Caire (AFP). Un avion russe s'écrase en Egypte faisant 224 morts

Les 224 occupants d'un charter russe transportant des touristes ont péri samedi dans le crash de l'avion dans le Sinaï égyptien, le groupe Etat islamique (EI) affirmant avoir abattu l'appareil. Les jihadistes disent avoir agi en représailles à l'intervention russe en Syrie mais à Moscou, le ministre des Transports Maxime Sokolov a rejeté cette revendication, les Egyptiens "ne disposant d'aucune information qui confirmerait de telles insinuations". Les experts sont sceptiques sur la revendication de l'EI mais ne peuvent exclure un attentat. Le contact avec l'Airbus A321-200 de la compagnie russe Kogalymavia, plus connue sous le nom de Metrojet, a été perdu 23 minutes après son décollage, à l'aube, de l'aéroport de la célèbre station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, et alors qu'il volait à une altitude de plus de 30.000 pieds (9.144 mètres). Selon des responsables de l'aviation civile égyptienne, le capitaine se plaignait alors d'une défaillance technique de son système de communication. Mais le ministre égyptien de l'Aviation civile Hossam Kamal, cité par l'agence de presse gouvernementale Mena, a assuré plus tard que "les communications entre le pilote et la tour de contrôle étaient normales" jusqu'à ce que le contact soit perdu, le pilote ne demandant pas à changer de route. L'avion devait se rendre à Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie. Dans un communiqué, la compagnie russe Metrojet a défendu son pilote, qui comptait selon elle 12.000 heures de vols à son actif. - Aucun survivant - "Il n'y a aucun survivant", ont annoncé les autorités, précisant que les corps des victimes et les débris étaient éparpillés dans un cercle de 8 km de diamètre et peut-être davantage, à al-Hassana, dans une zone montagneuse de la province désertique du Nord-Sinaï, bastion de l'EI. Les boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées et seront analysées, a indiqué le gouvernement. La branche égyptienne de l'EI, qui se fait appeler Province du Sinaï, a affirmé être à l'origine du crash, sans préciser comment. "Les soldats du Califat ont réussi à faire tomber un avion russe transportant plus de 220 croisés qui ont tous été tués", a affirmé le groupe extrémiste sur ses comptes Twitter habituels. Plusieurs experts militaires interrogés par l'AFP estiment toutefois que les insurgés de l'EI, dont le nord du Sinaï est le bastion, ne disposent pas de missiles capables d'atteindre un avion à 30.000 pieds. Ils n'ont en revanche pas exclu la possibilité d'une bombe à bord ou que l'avion ait pu être atteint par une roquette ou un missile alors qu'il redescendait à la suite de défaillances techniques ou pour d'autres raisons après la perte du contact radio. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre égyptien Chérif Ismaïl a esquivé les questions sur la revendication de l'EI et répété que seule les boîtes noires révéleront "les raisons du crash". Les compagnies aériennes française Air France et allemande Lufthansa ont annoncé qu'elles ne survoleraient plus la zone du Sinaï, "jusqu'à nouvel ordre" et "par mesure de sécurité". - Etat de choc - Parmi les 217 passagers, 214 étaient russes et trois ukrainiens, a indiqué le gouvernement égyptien. Il évoque 138 femmes et 17 enfants. L'équipage comptait sept membres. Moscou a parlé de passagers âgés de 10 mois à 77 ans.

