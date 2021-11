Hockey: déplacement en Bretagne pour les Dragons de Rouen

Les Rouennais devront s'imposer pour retrouver la tête du championnat prise pas Angers suite à la victoire des Ducs face à Lyon en match avancé vendredi soir.

Les Brestois sont quant à eux à la 11ème place du classement avec seulement deux victoires au compteur et restent sur trois défaites consécutives.

Les deux équipes ont déja eu l'occasion de croiser les crosses en match de pré-saison au tournoi de Bordeaux. Le RHE 76 s'était alors imposé 3-2.

Un dernier match à négocier et à gagner avant la trêve internationale de dix jours et les futures échéances à venir (match retour des quarts de finale de la Coupe de la Ligue face à Angers le 10 novembre, le quart de finale de la Coupe de France à Morzine le mardi 17 novembre et la demi finale de la Continental Cup le 20-21 et 22 novembre).