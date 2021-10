Volley-ball : la marche était trop haute pour Caen

Victorieuses de tous leurs matchs sans jamais laisser plus d'un set à leur adversaire, les Nordistes étaient tout simplement trop fortes. « Cette équipe n'a rien à faire en Nationale 3, elle a le niveau N1, assure l'entraîneur caennais Thibaut Gosselin. C'est très frustrant. » Habituée à faire les déplacements sans quelques uns de ses cadres, la réserve calaisienne était cette fois venue avec la « grosse armada ». Caen a obtenu de haute lutte le gain du deuxième set (25-23) et a rivalisé dans le quatrième (20-25). Les deux autres furent à sens unique pour ses visiteuses (12-25 et 8-25). « Je suis super content de mes filles, souligne néanmoins Thibaut Gosselin. Elles n'ont pas à rougir. Des gros matchs, les joueuses de Calais en ont fait toute leur vie. Nous, on en a deux par an. C'est comme ça qu'on apprend. »

Cette défaite compromet largement les chances d'accession caennaises, alors qu'il ne reste qu'un match reste à disputer. Théoriquement, seuls les deux meilleurs deuxièmes de toutes les poules de N3 montent en Nationale 2. Or Caen est pour l'instant cinquième de ce classement spécifique. Il lui faudrait un heureux concours de circonstance pour s'en sortir. Les Caennaises, deuxièmes depuis le début de la saison, réalisent pourtant un excellent exercice, seulement terni par une défaite surprise contre Charenton. S'il n'y avait eu ces Calaisiennes, cela ferait bien longtemps que leur accession serait garantie...