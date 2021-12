Caen. Coronavirus : des mesures de précautions dans les clubs de foot

Face à l'épidémie de coronavirus, il est recommandé d'éviter les bises et les poignées de mains, pour limiter la propagation du Covid-19. Des consignes appliquées dans les clubs de sport comme celui de l'ASPTT Caen Football : "Pour nous, le 'bonjour' et le 'au revoir' sont très importants, mais là, on veut éviter les risques pour rassurer tout le monde", explique Romain Lefevre, responsable administratif et éducateur au club. D'autres mesures ont également été prises : "On a affiché les mesures ministérielles qu'on a pu avoir comme le lavage des mains régulier. On fait attention sur le prêt des gourdes et on a proscrit le fait de se servir des gourdes que l'on avait de côté. On briefe également les joueurs avant chaque entraînement."

Ces nouvelles règles sont assez compliquées pour les plus jeunes : "Les petits ont eu un peu de mal, mettre de la distance ce n'est pas évident pour eux", mais elles sont pour la majorité comprises, à l'image d'Augustine, 13 ans : "On a l'habitude de se serrer la main, c'est comme une famille au foot, donc ça nous fait bizarre, mais si c'est pour notre sécurité, on n'y voit pas d'inconvénients."