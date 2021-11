Paris (AFP). Coupe de la Ligue: Nice, Lille et Lorient passent, Dijon et Bourg créent l'exploit

Au-delà des duels entre clubs de Ligue 1 qui ont vu Lorient, Lille et Nice se qualifier, les surprises sont venues de Dijon (L2) et Bourg-en-Bresse (L2) qui ont fait chuter Reims et Nantes mardi pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Le match phare de la soirée opposant Caen (3e) à Nice (6e) a tenu ses promesses avec beaucoup d'engagement, des occasions et du suspense. Les Niçois sont venus à bout des Caennais dans le temps additionnel grâce à un doublé de Mendy (57e et 90+3). Les joueurs de Claude Puel peuvent remercier leur gardien Cardinale auteur de plusieurs parades face à une attaque caennaise explosive mais qui n'a su concrétiser qu'une fois grâce à une tête de Delort (14e). La première surprise de la soirée est venue du leader de Ligue 2 Dijon, qui a éliminé Reims (L1) en s'imposant 2 buts à 1 avec des réalisations de Dion (17e) et Bela (39e). Bourg-en-Bresse, autre représentant de Ligue 2, a aussi bouleversé la hiérarchie en éliminant Nantes (3-2). Deux fois menés au score pendant la partie, les Burgiens sont venus à bout des Nantais, réduits à dix après l'exclusion de Djidji, dans la prolongation grâce à Boussaha auteur d'un doublé (57e et 104e). Montpellier, à peine sorti de la zone rouge en Ligue 1, a chuté à Lorient sur le score de 3-2. Avec sept joueurs au repos, les hommes de Rolland Courbis n'ont pas résisté à l'attaque lorientaise et ses trois buts en première période avec un pénalty de Jeannot (6e) et deux buts en cinq minutes juste avant la pause par Gakpa (36e) et Philippoteaux (41e). Malgré la réduction du score par N'Diaye (13e) et Camara (84e) en fin de partie, les Montpelliérains sont sortis de la compétition. Dans un autre duel entre clubs de Ligue 1, Lille (15e), mal engagé après un but concédé sur une erreur défensive (Perea Vergas, 29e), a renversé la vapeur en deuxième mi-temps pour s'imposer face à la lanterne rouge Troyes. Sunzu (50e) et Guirassy (57e) ont libéré les Lillois. Après un match fou (3-3), Toulouse a pris le dessus sur Auxerre (L2) durant la séance de tirs au but (2-1) grâce à trois arrêts de Ahamada qui a qualifié les siens pour les 8e de finale. En début de soirée le match entre le Gazélec Ajaccio et l'En Avant de Guingamp a du être arrêté à cause de fortes pluies à la 55e minute de jeu. Le match est reporté à une date ultérieure pour les deux équipes qui étaient dos à dos sur un score de 2-2 après l'exclusion du Gingampais Marcus Coco à la 52e. Les huitièmes de finale, qui verront l'entrée en lice des six clubs de Ligue 1 européens (Paris SG, Lyon, Monaco, Marseille, Saint-Etienne, Bordeaux), se disputeront les mardi 15 et mercredi 16 novembre. Le tirage au sort aura lieu mardi 3 novembre à 12h30. Résultats et qualifiés pour les huitièmes de finale: Mardi Evian/Thonon (L2) - Laval (L2) 2-2 (4 t.a.b. à 5) Tours (L2) - Angers 1-0 Bastia - Rennes 0-1 Mercredi GFC Ajaccio - Guingamp Reporté (2-2)

