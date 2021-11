Paris (AFP). Coupe de la Ligue: Tours, Rennes et Laval en 8e

Angers, surprenante dauphin de la L1, et Bastia, qui vit une saison bien plus compliquée (16e), ont été sortis mardi de la Coupe de la Ligue dès les 16e de finale, battus respectivement par Tours (L2) et Rennes. La petite surprise de la soirée s'est donc faite aux dépens des Angevins, sur un nuage en L1, mais qui ne semblait pas avoir fait de la Coupe de la Ligue un objectif cette saison. L'entraîneur du SCO avait, en effet, fait le choix d'aligner seulement trois de ses titulaires habituels. La sanction ne s'est pas fait attendre. Face aux hommes de Marco Simone, 10e de L2, le SCO n'a pas opposé grand chose, s'infligeant lui-même la défaite: à la 53e, Capelle, gêné par son gardien, a propulsé le ballon dans ses cages. Tours s'est ensuite contenté de gérer ce capital offert (1-0). Bastia, pénible 16e de L1, ne partait pas favori contre les Rennais, 7e, et cela s'est vérifié. Un petit but de Doucouré à la 59e minute d'un match à ne rien retenir d'autre, a suffi aux Bretons pour se qualifier pour les 8e de finale (1-0). Evian/Thonon (L2) et Laval (L2) ont eux fait durer le suspense, les Mayennais se qualifiant à l'issue des tirs au but (5-4) après un nul à la fin du du temps règlementaire (2-2). Mercredi, quatre duels de L1 sont au programme: GFC Ajaccio-Guingamp, Caen-Nice, Lorient-Montpellier et Lille-Troyes. Les équipes en lice en coupes d'Europe (Paris SG, Lyon, Marseille, Monaco, Bordeaux, Saint-Etienne) ne rentreront dans la compétition qu'au stade des huitièmes de finale. Résultats des 16e de finale de la Coupe de la Ligue disputés mardi et mercredi: Mardi Evian/Thonon (L2) - Laval (L2) 2-2 a.p. Laval qualifié aux tirs au but (5-4) Tours (L2) - Angers (L1) 1-0 Bastia (L1) - Rennes (L1) 0-1 Mercredi (18h30) GFC Ajaccio (L1) - Guingamp (L1) (20h00) Dijon (L2) - Reims (L1) (21h00) Bourg-en-Bresse (L2) - Nantes (L1) Caen (L1) - Nice (L1) Lorient (L1) - Montpellier (L1)

