Nice (AFP). Inondations sur la Côte d'Azur: le maire LR de Cannes en appelle aux stars

David Lisnard, le maire Les Républicains de Cannes, ville durement touchée par les inondations meurtrières début octobre, va lancer une "campagne de solidarité financière auprès du monde du cinéma, du luxe et de la musique" pour financer la reconstruction. "J'ai décidé de lancer une campagne de solidarité financière auprès du monde du cinéma, du luxe et de la musique. Je vais envoyer des e-mails aux grands patrons, à Sharon Stone, aux producteurs, à tous les présidents de jury du Festival de Cannes pour trouver de quoi financer la reconstruction de la ville", indique l'édile dans une interview au journal Le Parisien/Aujourd'hui en France. "Je leur enverrai en ligne une vidéo en anglais montrant le volume des dégâts. Je fais cet appel aux dons car nous risquons de subir un vrai désastre financier et social", affirme le maire de la ville, célèbre dans le monde entier pour son festival consacré au septième art. Les intempéries qui ont frappé la Côte d'Azur dans la nuit du 3 au 4 octobre ont touché une petite bande littorale très urbanisée entre Mandelieu-la-Napoule et Nice. Elles ont fait au total 20 morts, dont quatre à Cannes. Selon M. Lisnard, "Cannes a été la ville la plus sinistrée de toutes, concentrant 40 % des dégâts dans le département". "Quatre cents entreprises ont été sinistrées et sont confrontées à des difficultés de trésorerie car elles ont subi des pertes de matériel et n'ont parfois plus de moyens de paiement", souligne-t-il. "Quant au domaine public, nous avons 45 millions d'euros de travaux à réaliser: il faut réparer des routes, des bâtiments, des réseaux pluviaux. Et nous avons dû collecter 2.500 t d'encombrants en l'espace de deux semaines,", détaille l'élu. Pour M. Lisnard, "il faut impérativement que l'activité touristique continue, car c'est la moitié de notre PIB et la première pourvoyeuse d'emplois de la commune". Rappelant les dégâts subis par d'autres lieux touristiques de la Côte d'Azur, dont il est le président du comité régional du tourisme, il souhaite "arriver à montrer que la Côte d'Azur, qui est une marque mondiale, est en mesure d'accueillir les touristes et s'est relevée de ces inondations" et promet des opérations de promotion à l'étranger. Il y a deux semaines, M. Lisnard avait aussi demandé au ministère des Finances "l'exonération totale ou partielle des impôts de toute nature des foyers fiscaux et entreprises sinistrés", après les intempéries.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire