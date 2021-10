Décès de la diva de la pop, Whitney Houston

"A 15H55 (23H55 GMT), Whitney Houston a été déclarée morte au Beverly Hilton Hotel" où elle séjournait, a déclaré un porte-parole de la police, le lieutenant Mark Rosen.



Sa mort intervient à la veille des 54e Grammy Awards, les "Oscars" de lamusique aux Etats-Unis, qui doivent se tenir dimanche soir à Los Angeles et qu'elle avait remportés à six reprises.



Elle séjournait dans cet hôtel et devait prendre part samedi soir à une soirée organisée en marge des Grammys.



Les causes de la mort de la diva pop restaient indéterminées dans l'immédiat, selon le lieutenant Rosen et des enquêteurs se trouvaient toujours dans la chambre pour tenter d'en préciser les circonstances.

Une personne de son entourage a appelé les secours à 15H43 et lorsque ces derniers sont arrivés quelques minutes plus tard dans la chambre du quatrième étage, des membres du personnel de sécurité de l'hôtel étaient déjà en train de tenter de la ranimer. Son décès a été prononcé peu après.



Selon CNN, ce serait son compagnon, le chanteur de R&B Ray-J, qui a prévenu les secours.



Sur les réseaux sociaux, notamment twitter, les hommages de célébrités et d'anonymes n'ont pas tardé. "J'ai le coeur brisé et suis en pleurs après la mort choquante de mon amie, l'incomparable Mme Whitney Houston", a écrit la chanteuse Mariah Carey.



Surnommée "La Voix", Whitney Houston a dominé la scène musicale américaine de pop et de soul dans les années 1980 et 1990, et vendu 170 millions d'albums.



Parmi ses plus grands hits figurent "How Will I Know", "Saving all My Love for You" et "I Will Always Love You", chanson phare de l'année 1992 et du film "Bodyguard" où elle partageait l'affiche avec Kevin Costner.



Cousine de Dionne Warwick et fille d'une choriste Cissy Houston, elle était née le 9 août 1963 à Newark (New Jersey) et s'était lancé dans la musique après un peu de mannequinat et des participations à des sitcoms.



Depuis le début des années 2000, des problèmes de toxicomanie ont valu à Whitney Houston de faire souvent la une de la presse populaire, tandis que son créneau musical a été occupé par des chanteuses plus jeunes comme Mariah Carey puis Beyoncé ou Rihanna.



En 2009, après des années d'absence artistique au cours de laquelle elle a fait parler d'elle autant pour ses démêlés avec la drogue que pour sa carrière, Whitney Houston a publié un nouvel album "I look to you", salué par la critique.



"Je peux résister à la douleur, mais ma vie ne se résume pas à cela", chante-t-elle dans la chanson "Nothin' but love", présente sur son dernier album.



En 2010, elle avait du annuler une partie de sa tournée européenne et être hospitalisée à Paris pour une infection respiratoire et était toujours confrontée à ses démons qui lui ont valu une nouvelle cure de désintoxication au printemps dernier.



Sa dernière apparition publique remonte à jeudi, où elle a été aperçue devant une discothèque d'Hollywood débraillée et désorientée, selon la chaîne ABC. Elle y avait également eu une altercation avec une célébrité de télé-réalité, selon le Hollywood Reporter.



Les organisateurs de la cérémonie des Grammys ont fait savoir sur CNN que la cérémonie serait maintenue mais elle devrait être radicalement modifiée afin de lui rendre hommage.



