Les skippers Prince de Bretagne déclenchent leur balise de détresse

Sur la Transat Jacques Vabre, le Bayeusain Lionel Lemonchois et son coéquipier Roland Jourdain ont déclenché à 16h20 leur balise de détresse. Vingt heures après avoir chaviré au large de l'Espagne, ils ont finalement décidé de demander assistance, compte tenu des conditions météorologiques.

Les deux skippers font face à des creux de quatre mètres et des vents à plus de 50 km/h, et on attend demain des rafales à plus de 70 km/h demain. L'équipage "Prince de Bretagne" va donc devoir être hélitreuillé. L'opération de sauvetage est coordonnée par le Cross Gris Nez, dans le Pas-de-Calais.