Rennes (AFP). Procès Meilhon: réclusion criminelle à perpétuité et rétention de sûreté requises

La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans et d'une possible mesure de rétention de sûreté à l'issue de sa peine, a été requise en appel lundi contre Tony Meilhon pour le meurtre et le démembrement de Lætitia Perrais en 2011. Lors de son procès en première instance, mi-2013, Tony Meilhon avait été condamné exactement à cette peine par la cour d'assises de Loire-Atlantique. "C'est un crime des plus exceptionnels, à crime exceptionnel on doit répondre par un message exceptionnel", a estimé l'avocat général Stéphane Cantero en conclusion de son réquisitoire d'une heure.

