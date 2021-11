Rennes (AFP). Affaire Laetitia: Meilhon une nouvelle fois condamné à perpétuité

Tony Meilhon a été reconnu coupable lundi en appel de l'enlèvement, la séquestration et du meurtre de Lætitia Perrais en janvier 2011 et condamné une nouvelle fois à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Mais la cour n'a pas assorti cette peine d'une mesure de rétention de sûreté ainsi que l'avait requis l'avocat général Stéphane Cantero. C'était cette mesure, rarement utilisée, qui permet de placer dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté des prisonniers ayant exécuté leur peine mais présentant un risque élevé de récidive, qui avait motivé l'appel de Tony Meilhon. Ce dernier avait réclamé la perpétuité pour le meurtre dès son premier procès. Immédiatement après l'annonce de cet arrêt, Tony Meilhon a souri à plusieurs reprises en s'entretenant dans le box des accusés de longues minutes avec ses avocats. "Dès le début, j'avais dit que la rétention de sûreté me paraissait inéquitable et injuste", a réagi son avocat, Fathi Benbrahim. "Compte tenu de la décision, mon client ne va pas se pourvoir en cassation. Le dossier est fini aujourd'hui". - 'en paix une fois pour toute' - Le père de Lætitia Perrais, Franck Perrais, s'est déclaré "content, satisfait: on pouvait pas aller au-delà. Ma fille repose en paix une fois pour toutes". La s?ur de Lætitia, Jessica Perrais, sa mère et son parrain sont discrètement sortis de la salle d'audience sur le côté pour éviter les médias, sans s'exprimer. "J'ai commis l'irréparable, c'est sûr, et quoi que vous décidiez, rien ne sera réparé", avait déclaré Tony Meilhon, crâne et visage rasés, en veste, cravate et chemise sombre, avant que la cour n'entre en délibération. "L'avocat général a dit une chose sensée: +Il est dangereux.+ C'est vrai: j'étais dangereux", a poursuivi l'accusé. "Si on me pose la question, je dirai: non, on me fait pas sortir de prison. Dehors, je suis un danger pour moi-même autant que je suis un danger pour les autres", a-t-il reconnu. Tony Meilhon a nié une nouvelle fois catégoriquement avoir démembré le corps de sa victime. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve de complicité et l'homme qu'il a dénoncé a récusé ces accusations. Me Benbrahim avait demandé aux neuf jurés d'avoir de la "compassion" pour son client. "La mort de Lætitia mérite peut-être la perpétuité", avait souligné Me Benbrahim dans sa plaidoirie. "Mais devez-vous aller au-delà?", avait-il demandé après avoir rappelé "la trajectoire de souffrance" de son client. Les avocats des parties civiles avaient prononcé dans la matinée des plaidoiries très douloureuses. - 'le silence est revenu' - S'adressant directement à Lætitia, enlevée, tuée puis démembrée à l'âge de 18 ans, le 19 janvier 2011, l'avocate de son parrain Alain Larcher, Me Emmanuelle Henry, a fait monter les larmes aux yeux de plusieurs des neuf jurés, sept femmes et deux hommes, mais aussi du public: "Ta présence a plané à cette audience pendant quinze jours", a-t-elle déclaré. "Tu n'es pas un +dossier+, Lætitia, tu es une princesse", a-t-elle ajouté. "Tu es très courageuse, tu voulais t'en sortir et tu y étais presque arrivée", avait-elle ajouté. Placée en foyer à 8 ans avec sa s?ur jumelle, puis en famille d'accueil en 2005, Lætitia était apprentie serveuse lorsque sa route a croisé celle de Tony Meilhon, alors âgé de 31 ans et sorti de prison quelques mois plus tôt.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire