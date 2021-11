Paris (AFP). Marine Le Pen refuse d'aller à la mascarade de Des Paroles et des Actes

La présidente du FN Marine Le Pen a indiqué jeudi qu'elle ne se "rendrait pas" à Des Paroles et des Actes, émission politique phare de France 2, dénonçant une "mascarade" après 24 heures de tergiversation sur le contenu de l'émission. "Je ne me rendrai pas ce soir à cette mascarade qu'est devenue depuis quelques heures l'émission de M. Pujadas +Des paroles et des actes+ (). L'amateurisme et la servilité de David Pujadas (ndlr: le présentateur de l'émission) ont transformé aujourd'hui l'organisation de cette émission en véritable pantalonnade", écrit la candidate aux régionales en Nord-Pas de Calais-Picardie dans un communiqué.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire