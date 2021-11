Lille (AFP). DPDA: Saintignon et Bertrand contradicteurs de Marine Le Pen sur France 2

Pierre de Saintignon, tête de liste du PS pour les élections régionales en Nord-Pas-de-Calais/Picardie, participera comme Xavier Bertrand à l'émission de France 2 Des paroles et des actes, jeudi soir, dont l'invitée principale est Marine Le Pen, a-t-on appris officiellement. "J'ai obtenu de un débat régional ce soir. Je serai présent pour défendre mon projet pour les habitants", a déclaré le candidat via le réseau social Twitter. Pierre de Saintignon, actuel numéro deux de la région Nord-Pas-de-Calais, sera "dans les locaux" de France 2 pour Des paroles et des actes, a précisé son directeur de campagne Christophe Lantoine. En déplacement pour une réunion publique près de Lille, Xavier Bertrand, candidat "Les Républicains", interviendra "en duplex", selon son équipe de campagne. Le débat entre trois des têtes de listes pour les régionales doit durer "45 mn", selon M. Lantoine. Pierre de Saintignon a demandé à France 2 que le débat entre Marine Le Pen et ses adversaires politiques commence "par le débat régional", afin que celui-ci ne soit pas marginalisé et repoussé à une heure trop tardive. Le débat qui doit avoir lieu entre la présidente du FN et le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll aurait lieu ensuite, alors que la chaîne a prévu l'inverse. "Nous attendons la réponse de France 2", a dit M. Lantoine. Se référant aux ultimes discussions qui ont entouré la préparation de l'émission, le directeur de campagne de Pierre de Saintignon a accusé la tête de liste FN de "fuir le débat". "Elle n'en veut pas. On finit par s'interroger: pourquoi ?", a-t-il demandé. MM. Bertrand et de Saintignon avaient protesté auprès du CSA, au nom de "l'égalité de traitement" qu'ils réclament, contre l'invitation faite à la candidate FN à l'approche de l'ouverture officielle de la campagne des élections régionales.

