Paris (AFP). Marine Le Pen se décommande, France 2 annule Des Paroles et des Actes

La présidente du FN Marine Le Pen a décidé jeudi, trois heures avant le début de l'émission Des Paroles et des Actes de France 2, de se décommander, dénonçant une "mascarade" après une journée de tergiversation sur le contenu de l'émission, finalement annulée. "Je ne me rendrai pas ce soir à cette mascarade qu'est devenue depuis quelques heures l'émission de David Pujadas +Des paroles et des actes+ (). L'amateurisme et la servilité de M. Pujadas (ndlr: le présentateur de l'émission) ont transformé aujourd'hui l'organisation de cette émission en véritable pantalonnade", écrit la candidate aux régionales en Nord-Pas de Calais-Picardie dans un communiqué envoyé aux rédactions vers 18H00. France Télévisions a annoncé peu après l'annulation pure et simple de l'émission. La journée de jeudi s'était déroulée dans une extrême confusion, entre des candidats qui exigeaient d'être invités à l'émission politique phare de France Télévisions, Marine Le Pen qui posait ses conditions à sa venue, et une chaîne hésitante sur l'attitude à adopter. Critiquée mercredi par les patrons des Républicains et du PS, Nicolas Sarkozy et Jean-Christophe Cambadélis, pour avoir à nouveau invité la dirigeante du FN à cette émission, France 2 pensait avoir vaincu les dernières réticences en conviant dans la nuit de mercredi à jeudi les deux principaux adversaires de Mme Le Pen aux régionales en Nord-Pas de Calais-Picardie. Pierre de Saintignon (PS) devait venir sur le plateau, et Xavier Bertrand participer en duplex. Les deux candidats venaient s'ajouter à deux contradicteurs déjà invités au préalable, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, et Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Marine Le Pen, qui avait conditionné sa participation à l'émission au remplacement de ce débat "national" par une confrontation avec ses adversaires régionaux, a finalement refusé de venir sur le plateau de M. Pujadas, alors que la chaîne avait assuré dans l'après-midi dans un communiqué que "l'émission se tiendra(it)". Cette nouvelle configuration, loin d'apaiser les tensions, avait pourtant déjà fait des vagues: Sandrine Rousseau, la tête de liste régionale EELV-Parti de gauche, a en effet demandé à son tour à être intégrée au débat télévisé, tout comme Debout la France avec son candidat Jean-Philippe Tanguy. - "Des paroles et pas d'acte" - Objet de la polémique: que Marine Le Pen, déjà la personnalité la plus invitée à cette émission (5 sur 36 en tant qu'invitée principale, en comptant celle qui était prévue ce jeudi soir), soit invitée, à un mois et demi du début des régionales. Mais le Front National "n?a qu?un leader à l?envergure nationale suffisante pour le représenter dans une telle émission", expliquait il y a quelques jours M. Pujadas, déjà visé par des critiques. Le FN, rappelait-il, n'a bénéficié que de "12% du total" de temps de parole de l'émission ces trois dernières années. Peu après que Mme Le Pen eut annoncé qu'elle ne participerait pas à l'émission, ses adversaires se sont réjouis sur Twitter: "Décidément beaucoup de paroles et pas d'acte" a raillé Gérald Darmanin, directeur de campagne de Xavier Bertrand. "Elle se défile et fuit le débat car elle n'a pu choisir ses contradicteurs", a jugé M. Lagarde. "Elle a peur du débat parce qu'il dévoilerait sa méconnaissance de la région et l'indigence de ses propositions", d'après M. de Saintignon. Avec cette décision, le FN essaie de tirer avantage de ce front commun de ses adversaires, le parti dénonçant en permanence une supposée collusion entre le PS et Les Républicains sous le nom d'"RPS", à laquelle les médias seraient partie prenante. "Très bonne décision de Marine qui refuse de participer à une émission du service public payée par nos impôts et totalement à charge" a réagi sur Twitter son compagnon Louis Aliot, l'un des vice-présidents du FN. La présidente du parti d'extrême droite est en très bonne position selon les sondages pour remporter la grande région du Nord, tandis que sa nièce Marion Maréchal-Le Pen livre un duel acharné avec Christian Estrosi (LR) en Paca.

