Grand-Quevilly : au volant et sans permis, il refuse d'obtempérer

Les faits se déroulent ce mardi 20 octobre vers 22h avenue des Provinces à Grand-Quevilly. Les forces de l'ordre aperçoivent une Renault Scénic circuler tous feux éteints avec cinq personnes à bord. Les policiers décident de contrôler le conducteur qui grille alors un feu rouge et prend la fuite.

Rapidement, le véhicule percute un trottoir et s'immobilise. Le conducteur, un jeune de 17 ans et domicilié à Grand-Quevilly, indique ne pas être titulaire du permis de conduire et avoir emprunté le véhicule de ses parents sans leur permission. Les quatre passagers, tous nés en 1999, ont déclaré qu'ils pensaient que le conducteur était majeur et titulaire du permis de conduire.

Le conducteur a été entendu et remis à ses parents.