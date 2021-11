Bruxelles (AFP). Réfugiés: Juncker convoque un mini-sommet UE-Balkans dimanche à Bruxelles

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, a convoqué les dirigeants des pays du sud-est de l'Union européenne, ainsi que de la Serbie et de la Macédoine, touchés par un afflux massif de migrants, pour un mini-sommet dimanche à Bruxelles, selon un communiqué publié mercredi. "A la lumière de la situation d'urgence dans les pays qui se trouvent sur la route migratoire des Balkans occidentaux, il est besoin d'une plus grande coopération, de consultations plus poussées et d'actions opérationnelles immédiates", indique le communiqué. Outre les dirigeants de Macédoine et de Serbie, ont été conviés les chefs d'Etat et de gouvernement d'Autriche, de Bulgarie, de Croatie, d'Allemagne, de Grèce, de Hongrie, de Roumanie et de Slovénie.

