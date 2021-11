Bruxelles (AFP). Crise des réfugiés: Juncker convoque un mini-sommet UE-Balkans dimanche

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a convoqué à un mini-sommet dimanche à Bruxelles les dirigeants des pays du sud-est de l'Union européenne, ainsi que de la Serbie et de la Macédoine, touchés par un afflux massif de migrants. "A la lumière de la situation d'urgence dans les pays qui se trouvent sur la route migratoire des Balkans occidentaux, il est besoin d'une plus grande coopération, de consultations plus poussées et d'actions opérationnelles immédiates", selon un communiqué de la Commission européenne publié mercredi matin. Outre les dirigeants de Macédoine et de Serbie, ont été conviés les chefs d'Etat et de gouvernement d'Autriche, de Bulgarie, de Croatie, d'Allemagne, de Grèce, de Hongrie, de Roumanie et de Slovénie. "L'objectif de la réunion est de se mettre d'accord sur des conclusions communes opérationelles qui pourraient être immédiatement mises en oeuvre", a précisé la Commission, au moment où sont apparues des tensions entre pays voisins concernés par le transit de milliers de personnes chaque jour. L'UE, confrontée à la pire crise migratoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est divisée sur la façon de répondre aux flux de réfugiés tentant de rallier le nord de l'Europe et arrivant par la Grèce, où ils accostent sur des embarcations de fortune depuis les côtes turques, et en traversant les Balkans. Selon l'ONU, quelque 502.000 personnes ont emprunté cette route depuis le début de l'année, ce qui représente la grande majorité des entrées de migrants dans l'UE (643.00 au total). Le Luxembourg, qui assure la présidence tournante de l'UE, le Haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés Antonio Guterres, l'agence européenne de surveillance des frontières Frontex et l'agence européenne pour l'asile EASO sont également invités à participer à ce mini-sommet qui débutera dimanche à 16H00 locales (15H00 GMT).

