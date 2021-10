Pretoria (AFP). Oscar Pistorius est sorti de prison

VL'ex-champion paralympique Oscar Pistorius, condamné en 2014 à cinq ans de prison pour l'homicide involontaire de sa petite amie est sorti de prison lundi soir de façon anticipée, après seulement un an de détention et sera assigné à résidence, selon les services pénitentiaires. "La direction de la prison de Pretoria a confirmé qu'Oscar Pistorius a été placé sous surveillance correctionnelle cette nuit", a indiqué Manelisi Wolela, le porte-parole des services pénitentiaires dans un communiqué transmis à l'AFP. "La conduite de ce placement est sous l'autorité des services de la prison et ses modalités seront menées dans le meilleur intérêt des parties concernées", ajoute le communiqué. Oscar Pistorius sort de prison un jour plus tôt que ce qu'avait prévu la commission des libérations anticipées. Jeudi, au terme de deux mois de rebondissements la commission avait approuvé la demande de sortie de l'ex-champion paralympique sud-africain pour mardi, dont les déboires judiciaires défraient la chronique depuis deux ans et demi. En février 2013, pendant la nuit de la Saint-Valentin, Oscar Pistorius avait tué de quatre balles sa petite amie Reeva Steenkamp qui était enfermée dans les toilettes de sa maison de Pretoria. Le 21 octobre 2014, la justice l'avait condamné à cinq ans de prison pour "homicide involontaire". Il sort après avoir passé près d'un an derrière les barreaux, la loi sud-africaine permettant aux condamnés pour homicide involontaire de sortir après avoir purgé un sixième de leur peine. Double amputé des pieds à 11 mois, Pistorius était devenu une star du sport mondial en courant sur des lames de carbone, et en s'alignant aux jeux Olympiques de Londres 2012 avec les valides.

