Goûtez-moi ces muffins !

Muffins au muesli

Pour 8 muffins



125 g de beurre fondu + une noisette pour les moules

100 g de chocolat au lait

3 œufs

80 g de sucre semoule

80 g d'amande en poudre

80 g de muesli au chocolatnoir

50 g de farine

4 g de levure chimique

1 plaque en silicone avec 8 moules façon muffins



Préchauffer le four thermostat 190°C. Laisser fondre le beurre et le chocolat au lait dans une casserole, sur feu doux.

Battre les 3 jaunes d'œufs avec le sucre, ajouter l'amande en poudre, la farine et la levure.

Bien mélanger.Battre les blancs d'œufs en neige, les ajouter délicatement au mélange chocolat/beurre, puis incorporer le muesli.

Beurrer les formes des moules, les remplir avec la pâte et enfourner pour 20 minutes.

Laisser refroidir avant de déguster.

Conseil : pour une saveur plus corsée, vous pouvez remplacer le chocolat au lait par du chocolat noir.



