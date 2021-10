Recette : gratin de potiron

Pour 4 personnes

Préparation : 10 mn

Cuisson : 15 mn au micro-ondes + 10 mn de grill



Ingrédients

500 g de pommes de terre à gratin type Monalisa

300 g de potiron

75 g de beurre

30 cl de crème fraîche

150 g de comté

2 cuillères à c. de gros sel



Épluchez les pommes de terre, lavez-les rapidement et coupez-les en fines rondelles. Placez-les dans un plat en verre avec 10 cl d'eau et une cuillère à café de gros sel. Couvrez et laissez cuire 10 minutes à puissance maximale. Écrasez à la fourchette en y incorporant 50 g de beurre et deux cuillères à soupe de crème fraîche.

Pour la purée de potiron, détaillez celui-ci en cubes et faites-les cuire 5 minutes au micro-ondes avec 10 cl d'eau et une cuillère à café de gros sel. Écrasez à la fourchette avec 25 g de beurre.

Dans un plat à gratin beurré, étalez en couches successives les pommes de terre écrasées, la moitié du reste de crème fraîche, la purée de potiron, le reste de crème fraîche et pour finir du comté râpé.

Mettez au four sur position grill pendant 10 minutes environ.