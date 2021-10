Culture : « Terres de Paroles, continue »

Charlotte Masset vice-présidente du département de Seine-Maritime et présidente de l’Etablissement Public de Coopération Culturel ARTS276 explique que pour elle, c’est un "plaisir de porter une vraie politique de développement de lecture public, au-delà de ce qui se fait déjà." Car le festival Terres de Paroles revient en 2016, du 29 mars au 1er mai, avec de nouvelles actions culturelles.

L’idée était de fusionner le festival Automne en Normandie avec Terres de Paroles. "Terres de Paroles a su se déployer sur des communes et des communautés de communes pendant 4 ans. Précise Marianne Clevy, Présidente d’Arts 276. Il fallait prolonger cette identité, mais différemment. »

Plus diversifié

Ainsi, le festival s’organise en quatre grands chapitres, incluant des lectures publiques, des échanges avec les auteurs, mais aussi des représentations artistiques, plus d’échanges avec le public et la création de quatre grands comités de lecture amateur. «Nous voulons créer un rapport nouveau entre les gens, la lecture (silencieuse, lue, jouée), et les lieux", expose Marianne Clevy.

Plus déployé

Les territoires qui participent sont plus nombreux et étendus. Marianne annonce : « Nous avons donné plus de moyens aux communes rurales qui participaient déjà des animations de qualité, pour pouvoir attirer plus de public.» Du Havre à Rouen, de Eu à Evreux, le festival sera déployé sur plusieurs territoires Haut-Normands.

Prochain rendez-vous vers la fin janvier 2016 pour la programmation.

Nous avons déjà hâte de découvrir cette nouvelle édition !