Tramway de Caen : une enveloppe de 3,6 millions allouées

Le député socialiste du Calvados, ancien maire de Caen et aujourd'hui conseiller municipal d’opposition a indiqué ce vendredi 9 octobre que l'AFITF, qu'il préside, avait alloué 3,6 millions d’euros au tramway de Caen dans le cadre du troisième appel à projets de transports collectifs en site propre (TCSP). Cette enveloppe est destinée à "accompagner la maîtrise d'ouvrage de Caen la mer", indique Philippe Duron.

"Cette décision va faciliter le démarrage de ce projet d’envergure que la gauche a porté pendant six ans et que la droite caennaise et le maire d'Hérouville, après l'avoir combattu sans relâche pendant le précédent mandat, ont finalement repris", en profite pour souligner le socialiste dans son communiqué.