Paris (AFP). Régionales: la gauche menacée en Ile-de-France

La droite emmenée par Valérie Pécresse reprendrait à la gauche la région Ile-de-France qu'elle dirige depuis dix-sept ans si les élections avaient lieu dimanche, selon un sondage Odoxa pour BFMTV et Le Parisien/Aujourd'hui en France publié dimanche. Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain en Ile-de-France (le premier tour a lieu le 6 décembre) 34% des personnes interrogées voteraient pour la liste emmenée par Valérie Pécresse et soutenue par Les Républicains, l'UDI et le MoDem. La liste conduite par Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, soutenue par le PS et le PRG accuse un retard de 10 points avec 24% des intentions de vote. Le remplacement de Jean-Paul Huchon qui a présidé la région pendant dix-sept ans n'enrayerait pas la vague bleue. Selon le sondage, plus d?un électeur sur quatre (27?%) votera en décembre pour sanctionner François Hollande et le gouvernement, alors que 67% affirment voter en fonction des enjeux pour l'Ile-de-France. La liste conduite par Wallerand de Saint-Just soutenue par le Front National obtiendrait 20% des suffrages ce qui lui permettrait de se maintenir dans une triangulaire. Loin derrière : la liste conduite Pierre Laurent soutenue par le Front de gauche (8%), celle conduite par Nicolas Dupont-Aignan soutenue par Debout la France (7%), celle conduite par Emmanuelle Cosse et soutenue par EELV et CAP 21 (6%) et enfin celle menée par Nathalie Arthaud soutenue par Lutte Ouvrière (1%). Au second tour, s'il avait lieu dimanche, Valérie Pécresse (41%) l'emporterait sur Claude Bartolone (38%) dans une triangulaire avec le FN (21%). Sondage réalisé du 29 septembre au 2 octobre 2015 auprès d'un échantillon de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales franciliennes (méthode des quotas).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire