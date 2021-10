Décès de Michel Mutel : un dernier adieu émouvant à Lozai

Ce vendredi après-midi, dans un stade Lozai baigné de soleil, ils étaient plusieurs centaines à s'être rassemblés dans les tribunes du stade Lozai à Petit-Quevilly, antre historique de l'USQ, club où Michel Mutel a commencé comme joueur il y a plus de 60 ans et où il a fini président délégué (après avoir été président).

Ce rassemblement, c'est semble-t-il Michel Mutel qui l'avait demandé avant sa disparition. C'est ainsi que la famille du défunt s'est réunie sur la pelouse du stade, aux côtés de la direction du club, le président Michel Mallet en tête. Frédéric Sanchez, maire de Petit-Quevilly, est également là. Un portrait de Michel Mutel a été mis en avant. Un ballon siglé de l'US Quevilly, un drapeau du club et un maillot sont également disposés sur le cercueil du défunt.

"Si nous avons tutoyé les étoiles, tu y as été pour beaucoup" Michel Mallet

C'est Michel Mallet, ému aux larmes, qui a pris le micro pour retracer la vie de son ancien camarade. Il a salué "une vie professionnelle exemplaire, une vie associative exemplaire. De joueur à dirigeant, d'ouvrier à cadre supérieur, depuis 1954, plus de 60 années marquées de l'emblème de Lozai, marquées de l'écusson des Canaris." Le président a évoqué également "un homme engagé, sans concession quand il s'agissait de défendre l'USQ. Un homme ambitieux et visionnaire aussi." Et Michel Mallet de rappeler une anecdote : "Nous étions au Stade de France en 2005 pour un tirage au sort de Coupe de France. Michel grillait une cigarette en haut de la tribune présidentielle. Il me dit 'Tu te rends compte si l'on s'asseoit là un jour'. Nous y étions 7 ans plus tard, tu avais vu juste." Et Michel Mallet d'assurer que "si nous avons tutoyé les étoiles en 2010 et 2012, tu y as été pour beaucoup."

"Toute la famille de l'USQ, de QRM et du football est présente" Frédéric Sanchez

Frédéric Sanchez a lui tenu à souligner que cet après-midi, "toute la famille de l'USQ, la famille de QRM, la famille du football est présente" pour un dernier hommage à un homme "qui a réalisé de belles et grandes choses et dont nous sommes les héritiers."

Et Michel Mallet de conclure : "Tu manqueras à tous nos supporters, tu nous manqueras mais sois assuré que la pérénnité de l'USQ, nous y veillerons."

La cérémonie s'est terminée par une minute d'applaudissements qui a duré bien plus longtemps. Dans les tribunes, on distinguait des habitants lambda, des supporters, toute l'équipe de l'USQ et des anciens joueurs comme Ouahbi.