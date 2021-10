Décès de Michel Mutel : "La fine fleur de Quevilly" résonne au stade Lozai

L'entraîneur Manu Da Costa se souvient : "L'an passé, nous revenions d'un déplacement victorieux. Tout nous souriait, en championnat comme en coupe. Michel Mutel a pris le micro et il a entonné son fameux air de 'La fine fleur de Quevilly'". Cet air a résonné une dernière fois ce vendredi 2 octobre au stade Lozai, devant les centaines de spectateurs rassemblés pour un dernier hommage à la figure emblématique de l'US Quevilly. Michel Mallet, président et successeur de Michel Mutel en 2000, a pris, ému, le micro pour entonner la ritournelle, suivi de nombre de dirigeants de l'USQ, de supporters et de quelques supporters.

La fine fleur de Quevilly

C'est l'équipe de l'USQ

Dans tous les coins du pays

Partout elle est connue

Elle fait briller ses couleurs

Sur tous les terrains de sport

Jaune et noir sont les couleurs

Les plus chéries de Quevilly

C'est une équipe au passé prestigieux

Sur tous les stades et en tous lieux

Elle fait des ravages chez les plus forts

Si son emblème sont deux modestes canaris

Sur le terrain ce ne sont pas les plus petits

Par leur courage et leur ardeur