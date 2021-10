Après Epinal en Coupe, place à Lyon en championnat pour les Dragons de Rouen

Seuls en tête de la Magnus avec six points et deux victoires dans le temps réglementaire, les Jaunes et Noirs se rendent dans le Rhône pour rencontre une équipe lyonnaise qui réalise un début de championnat prometteur.

Après une victoire en ouverture de championnat face au dernier finaliste de la compétition Epinal, les Lyonnais s'inclinaient de justesse face au promu Bordeaux aux tirs aux buts. Ce qui permet au club rhodanien de se placer en embuscade à la 5ème place du classement.

En Coupe de la Ligue, les resultats sont également bons puisque Lyon est d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale grâce à quatre victoires en cinq journées disputées. Le club se trouve donc à la seconde place de sa poule derrière le champion de France en titre Gap.

Avec une seule journée de repos entre le match de jeudi et celui-ci, les joueurs de Fabrice Lhenry devront tout donner pour continuer leur belle série de victoires dans les deux compétitions actuelles.