Hockey: les Dragons de Rouen prennent leur revanche !

Le match commence par un long round d'observation où les occasions franches sont rares de part et d'autre et c'est finallement à 16'19 que Damien Raux ouvre le score et ouvre également son compteur but cette saison. A la fin du premier tiers, les Rouennais mènent 1-0.

Au retour de la pause, ce sont les Amiénois qui se mettent en évidence et qui égalisent au bout de cinq minutes par Romain Carpentier. Un peu plus de quatre minutes plus tard, ils prennent même l'avantage par Fabien Kazarine 2-1.

Les Dragons se réveillent

Il n'en faudra pas plus pour reveiller les Dragons qui égaliseront par Dan Koudys (à 2 contre 0) bien récompensé après son face à face manqué quelques minutes auparavant. Deux nouveaux buts seront marqués par Dustin Whitecotton et Jason Krog pour rentrer au vestiaire avec deux buts d'avance 4-2.

Il faudra attendre seulement 30 secondes dans le dernier tiers pour qu'Olivier Labelle donne encore un peu plus d'avance après un palet gratté dans le bande bien ressorti pour se trouver finalement au rebond d'un lancer de Marc-André Thinel. Puis une minute plus tard, François-Pierre Guenette ajoute un nouveau but.

Avec une avance de quatre buts, plus grand chose ne semble menacer les Normands.

Après une interruption de match d'environ trente minutes suite à un plexi explosé sur une charge et le remplacement de celui-ci, les deux équipes ont du mal à revenir dans la partie dans un match qui semble plié pour les deux équipes. Un dernier but de Marc-André Thinel à trois secondes de la fin viendra cloturer cette soirée.

Grâce à cette victoire, les Dragons de Rouen prennent la tête de la poule avec toujours un match en plus à disputer jeudi 1er octobre.

Les réactions

Nicolas Arrossamena: "C'est une belle victoire. On voulait prendre notre revanche après la défaite à Amiens l'autre jour, c'est chose faite. On ne s'est pas fait surprendre au début du match. On a été plus disciplinés que chez eux, plus physiques. Je n'ai pas été surpris par l'intensité du derby, j'ai joué a Gap pendant deux ans et contre Briançon c'est le même genre de match. C'est pour ces matchs là qu'on joue au hockey. Je me sens très bien à Rouen, on a une super ambiance, uns super équipe et ça se ressent sur la glace".

Fabrice Lhenry: "Je suis satisfait qu'on ait gagné ce derby contre Amiens devant une patinoire pleine. Cela fait toujours plaisir aux joueurs de jouer ainsi. A 2-1 on a su rebondir, travailler fort pour revenir, en infériorité aussi, on a bien entamé le dernier tiers jusqu'a l'incident du plexi et au retour c'était un peu décousu".